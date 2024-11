Durch Klangmeditation zum Glück: Josh Radnor im Ehehoch

Josh Radnor (50), bekannt aus der Serie "How I Met Your Mother", hat im Januar 2024 seine Partnerin Jordana Jacobs geheiratet. Der Schauspieler und die klinische Psychologin gaben sich während eines leichten Schneesturms in New York das Jawort. Nun plaudert Josh aus dem Nähkästchen und erzählt begeistert vom Eheleben und wie sehr er es mittlerweile liebt nach Hause zu kommen.

In einem Interview mit People schwärmt Josh: "Es ist fantastisch. Ich liebe es. Manchmal sehen wir uns tagsüber wegen der Arbeit nicht, deshalb genieße ich es, gemeinsam aufzuwachen und am Ende des Tages wieder zusammenzukommen. Wir sagen uns immer wieder: 'Wir müssen uns austauschen', also machen wir das jetzt viel." Das Paar lernte sich im Februar 2022 bei einem dreitägigen Klangmeditations-Retreat in New York kennen. Dort fanden Josh und Jordana schnell zueinander und entdeckten gemeinsame Interessen. Ihre Hochzeit hielten sie zunächst geheim und verkündeten die frohe Botschaft erst zwei Wochen später.

Auf Instagram teilte Josh damals, dass sich die beiden in winterlicher Kulisse das Jawort gegeben hatten und er es kaum glauben könne, diese außergewöhnliche Frau seine Ehefrau nennen zu dürfen. Der Schauspieler, der zuvor sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt, scheint nun sein persönliches Glück gefunden zu haben.

Getty Images Josh Radnor im März 2019 in New York

Instagram / drjordanajacobs Jordana Jacobs, Psychologin

