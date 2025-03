Warum Josh Radnor nach HIMYM keine ähnlichen Rollen wollte

Der als How I Met Your Mother-Charakter Ted Mosby berühmt gewordene Josh Radnor (50) spricht über seine Karriere nach dem Ende der Serie. Gegenüber dem Magazin People verrät er, dass er sich nach dem Serienfinale 2014 gezielt von ähnlichen Rollen distanzieren wollte. "Ich habe gewissermaßen alles durch eine Art "How I Met Your Mother"-Algorithmus laufen lassen, um sicherzugehen, dass es genügend Abstand zum Ton der Show hat", erklärt er. Josh habe bewusst nach Charakteren gesucht, die sich drastisch von dem liebesuchenden Großstadt-Single unterschieden, für den er weltweit bekannt wurde.

Direkt nach dem Ende von "How I Met Your Mother" probierte Josh daher völlig Neues aus und nahm Rollen an, die ihn als Schauspieler forderten. So stand er für ein Broadway-Stück über Islamophobie auf der Bühne und spielte einen Chirurgen mit Morphin-Abhängigkeit in der PBS-Serie "Mercy Street". Dies sei für ihn ein wichtiger Schritt gewesen, um nicht nur auf eine Rolle festgelegt zu werden. Trotz seiner bewussten Distanz zur Sitcom-Vergangenheit merke er inzwischen, dass es ermüdend sei, ständig gegen die eigene Karrieregeschichte anzukämpfen. Daher arbeitet er nun an einem "How I Met Your Mother"-Rewatch-Podcast, einem Projekt, das er gemeinsam mit Serien-Co-Schöpfer Craig Thomas ins Leben gerufen hat.

Abseits der Leinwand ist der 50-Jährige dafür bekannt, sich vielfältig zu engagieren. Neben der Schauspielerei ist er als Regisseur, Autor und Musiker tätig. Der vielseitige Künstler hat sich in den letzten Jahren auch musikalisch einen Namen gemacht und veröffentlichte mit seinem Folk-Duo Radnor & Lee mehrere Alben. In Interviews betont Josh immer wieder, wie wichtig es ihm sei, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln – persönlich wie beruflich. Sein Wunsch, nicht auf Ted Mosby reduziert zu werden, passt zu dieser Suche nach Wachstum – auch wenn die Serie weiterhin ein prägender Teil seines Lebens bleibt.

Getty Images Der "How I Met Your Mother"-Cast im Januar 2010

Getty Images Josh Radnor im November 2024

