Heute Abend ist es endlich so weit: In der allerletzten Nacht der Rosen muss sich Bachelorette Nadine Klein (32) für einen Kandidaten entscheiden. Zur Auswahl stehen noch die beiden Single-Männer Daniel Lott und Alexander Hindersmann. Doch hat die Liebe, die in der Show entsteht, auch eine Chance im wahren Leben? Um das herauszufinden, zeigt euch Promiflash die Gewinnerpaare der vergangenen Jahre!

Jessica Paszka (28) und David Friedrich (28) – 2017

Nachdem Ex-Bachelor-Kandidatin Jessica dem Drummer im Showdown der vierten Staffel ihre Liebe gestanden hatte, deuteten noch alle Zeichen auf ein rosarotes Happy End hin. Knapp zwei Monate nach der Wiedersehens-Sendung verkündete der Eskimo Callboy-Star dann allerdings die Trennung – und trat eine Lawine an Gerüchten los. Zuletzt hieß es, die Rheinländerin habe das Liebes-Aus zu PR-Zwecken inszeniert. David ist offiziell noch Single – Jessi hingegen deutete immer wieder einen neuen Mann an ihrer Seite an.

Monica Ivancan (41) und Mark Quinkenstein – 2004

An die allererste deutsche Rosenverteilerin werden sich vermutlich die wenigsten Zuschauer erinnern: Vor knapp 14 Jahren hatten 25 Männer in Südfrankreich um Model Monica gebuhlt – ihr Herz verlor sie am Ende an den Polizisten Mark. Lange hielt die Beziehung jedoch nicht: Schon wenige Wochen nach der Show trennten sich die Turteltauben. Monica war anschließend knapp vier Jahre mit Oliver Pocher (40) liiert, heiratete 2015 dann ihren Liebsten Christian Meier und ist inzwischen zweifache Mama.

Alisa Persch (30) und Patrick Cuninka (28) – 2015

Die wohl ruhigste Single-Lady aller Zeiten dürfte Alisa gewesen sein. Im Finale der dritten Staffel überreichte die gelernte Lehrerin Fitnesstrainer Patrick ihre letzte Rose – nach nur wenigen Monaten war jedoch Schluss mit der Romanze. Im Gegensatz zu seiner einstigen Angebeteten stand Patrick auch anschließend noch in der Öffentlichkeit: Kurz nach der Trennung stellte der Hottie Ex-Bachelor-Girl Denise Kappés (28), damals Temlitz, als seine neue Freundin vor. Nach einer überstürzten Verlobung gingen die beiden jedoch wieder getrennte Wege, ihre Beziehung hielt eineinhalb Jahre.

Anna Hofbauer (30) und Marvin Albrecht (30) – 2014

Nach knapp zehn Jahren Pause wurde die blonde Schwäbin Anna zur zweiten Bachelorette ernannt. Nach der finalen Schnittblumen-Vergabe war die Musical-Darstellerin drei Jahre mit ihrem Auserwählten Marvin zusammen – im Frühjahr 2017 folgte die überraschende Trennung des Traumpaars. Inzwischen sind beide wieder verliebt: Die 30-Jährige Anna ist mit Verbotene Liebe-Star Marc Barthel (28) liiert, während ihr Ex mit Model Simone Voss (33) glücklich ist.

MG RTL D Nadine Klein, "Die Bachelorette" 2018

Instagram / monica_meier_ivancan Moderatorin Monica Ivancan mit ihrem Christian, Dezember 2017

Instagram / anna_hofbauer.officiall, marvinalbrecht/Instagram Anna Hofbauer, Marc Barthel, Simone Voss und Marvin Albrecht

Getty Images, AEDT / WENN.com Alisa Persch, Patrick Cuninka und Denise Kappés

Becher/WENN.com Jessica Paszka und David Friedrich bei einem Event im Juli 2017

