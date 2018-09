Ihre Kleine ist einfach alles für sie: Vor zwei Jahren brachte Sängerin Christina Stürmer (36) eine Tochter zur Welt, die Marina heißt. Über ihre Social-Media-Kanäle verkündete sie damals diese frohe Botschaft. Seitdem schwelgt die Musikerin im völligen Mamiglück, hält aber ihr Töchterchen weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Promiflash-Interview verriet Christina jetzt, wie sich das Muttersein auf ihr Leben auswirkt!

Mit Promiflash plauderte die "Millionen Lichter"-Interpretin jetzt aus dem Mamanähkästchen und erzählte, wie sehr sie sich seit der Geburt verändert hat. "Sehr, wie sicherlich jede Mutter. Man wird stärker und entschlossener in seinen Entscheidungen", gab die 36-Jährige zu. Die Österreicherin stellte aber auch klar, dass sie trotz ihres Kindes weiter an ihrer Karriere arbeiten möchte: "Ich hab damals nur gewusst, dass Wir sind Helden mit Kind auf Tour waren und somit war für mich klar, es funktioniert – und so probieren wir es auch."

Gesagt, getan: Bei der kommenden Tour 2019 will Christina nicht auf ihre Marina verzichten. "Meine Tochter wird dabei sein und mitkommen", erzählte sie weiter. Dennoch möchte sie nicht, dass ihr Mädchen im Rampenlicht groß wird: "Sie soll so normal wie möglich aufwachsen."

Becher/WENN.com Christina Stürmer, Sängerin

Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Musikerin

Getty Images Christina Stürmer bei Ein Herz für Kinder 2016

