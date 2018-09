Endlich! Am Mittwochabend entschied sich Rosenkavalierin Nadine Klein (32) im emotionalen Herzschlagfinale von Die Bachelorette für den zurückhaltenden Alexander Hindersmann (29). Nach den ersten Liebesinterviews und den offiziellen Pärchenbildern des Senders, warteten die Kuppelshow-Fans sehnsüchtig auf das erste gemeinsame, private Pic der beiden. Vor wenigen Minuten bereitete der Show-Sieger der Warterei nun ein Ende – und postete das allererste Foto mit seiner Liebsten.

Total verliebt, im legeren Alltagslook und freudestrahlend zeigen sich Nadine und Alex auf dem Selfie. Zu dem Schnappschuss auf Instagram schrieb der verknallte Personal Trainer: "Das erste Foto in der Freiheit. Kein Versteckspielen und verkleiden mehr. Es ist so eine Erleichterung, endlich das zu machen, worauf man Lust hat. Der heutige Tag wird noch vor der Kamera stattfinden und dann heißt es, in die Normalität zu kommen." Die beiden wollen nun versuchen, so viel Zeit wie möglich für sich zu haben – ohne Publikum.

Die letzten Monate zwischen Dreharbeiten und Ausstrahlung der Show waren für Alex und Nadine keine leichte Zeit. Schließlich durften sich die beiden nicht wie ein normales Pärchen gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Doch das ist nun vorbei und die beiden starten diese Freiheit mit einem gemeinsamen Turtelurlaub.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Dreamdate auf Bonaire

Anzeige

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de