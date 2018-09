Das Bachelorette-Finale am Mittwoch war wohl eins der spannendsten und emotionalsten in der deutschen Kuppelshow-Geschichte. Besonders Rosenlady Nadine Klein (32) nahm die Tatsache, sich zwischen zwei Traummännern – Daniel und Alex – entscheiden zu müssen, sichtlich mit. Niemals hätte die ausgebildete Musicaldarstellerin vor ihrer Teilnahme damit gerechnet, dass sie sich in gleich zwei Kandidaten verguckt. Doch genau das ist passiert und die Wahlberlinerin hatte große Angst davor, die falsche Wahl zu treffen. Doch wie sieht es inzwischen aus: Bereut Nadine ihre Entscheidung?

Im Interview mit RTL gab Nadine eine offene und ehrliche Antwort darauf, ob sie mit ihrer finalen Rosenvergabe an Alex nach wie vor noch happy ist: "Ja, man sieht ja, wie sicher ich bin, sonst hätten wir uns in den letzten Wochen nicht so oft getroffen, gesehen und Kontakt gehabt!" Zwischen den Dreharbeiten und der Ausstrahlung von "Der Bachelorette" liegen mehrere Monate. Wochen, in denen sich Alex und Nadine nur heimlich treffen konnten. Doch offensichtlich war das eine Zeit, die der 32-Jährigen dabei geholfen hat, ihre anfänglichen Zweifel zu vergessen.

"Wir freuen uns jetzt einfach, auf das, was kommt [...] und wollen jetzt einfach ein bisschen Zeit für uns haben", betonte die Masterstudentin. Darum wollen die beiden jetzt erst einmal einen Urlaub zu zweit verbringen. Wohin die Reise geht, haben die frisch Verliebten allerdings (noch) nicht verraten.

