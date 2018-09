Seit gestern Abend ist es offiziell: Deutschland hat ein neues Kuppelshow-Traumpaar. Rosenkavalierin Nadine Klein (32) hat sich im emotionalen Herzschlagfinale von Die Bachelorette für den zurückhaltenden Alexander Hindersmann (29) entschieden. Bei der Wiedersehenssendung mit Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig (54), die im Anschluss der letzten Episode lief, bestätigten die beiden, dass sie ihrer jungen Liebe eine Chance geben wollen. So wirklich die großen Gefühle kamen allerdings nicht bei den Zuschauern an – im Gegenteil: Alex und Nadine wirkten sehr distanziert. Die TV-Traumfrau erklärte jetzt, woran das lag.

Von der Verliebtheit, die Alex und Nadine während der gesamten Staffel versprühten, war am Mittwochabend beim Wiedersehen nicht viel zu spüren. Warum die beiden so angespannt wirkten, erklärte die Bachelorette im Interview mit RTL: "Es waren alle Augen auf mich gerichtet und alle wollten von mir irgendwie wissen, was jetzt Sache ist. Da habe ich mich nicht so wohlgefühlt." Während sie das sagte, konnte die 32-Jährige im Übrigen kaum ihre Hände und Blicke von Alex lassen.

Die Masterstudentin und der Personal Coach wollen die Zeit nach der Show nun voll und ganz nutzen, um sich besser kennen- und lieben zu lernen. Darum geht es für die zwei jetzt erst einmal gemeinsam in den Turtelurlaub – ohne Kameras und ohne Druck.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Einzeldate

