Hollywood trauert um Burt Reynolds (82)! Der Schauspieler gehörte seit Jahrzehnten zu einer festen Größe der Filmbranche. Nachdem er sich zunächst mit einigen TV-Rollen einen Namen gemacht hatte, feierte er mit dem Streifen "Beim Sterben ist jeder der Erste" Anfang der 70er Jahre seinen großen Durchbruch. Für seine Darstellung eines Pornofilmproduzenten in "Boogie Nights" staubte er 1998 nicht nur einen Golden Globe ab, sondern wurde auch für einen Oscar nominiert. Nun ist die Kinolegende im Alter von 82 Jahren verstorben!

Wie das US-amerikanische Portal TMZ berichtet, ist Burt Reynolds am Donnerstagmorgen in einem Krankenhaus in Florida verstorben. Demnach hätte der 82-Jährige einen Herzinfarkt erlitten. Die letzten Minuten seines Lebens soll er im Kreise seiner Familie verbracht haben. Bereits im Januar 2013 sorgten sich Fans um den Schauspieler: Damals lag er infolge einer schweren Grippe auf der Intensivstation. In den kommenden Jahren litt er unter heftigen Herzproblemen und zog sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück.

Burt Reynolds landete nicht nur mit seinen Schauspielleistungen in den Schlagzeilen: Auch sein Privatleben sorgte immer wieder für reichlich Wirbel. Seine Scheidung von Loni Anderson (73) entwickelte sich zu einer regelrechten Schlammschlacht. Das Paar brauchte stolze 22 Jahre, um endgültig getrennte Wege zu gehen.

HAL GARB/AFP/Getty Images Burt Reynolds bei den Golden Globes 1998

Getty Images Burt Reynolds in Austin, Texas

Getty Images Burt Reynolds, Schauspielerin



