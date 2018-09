Hat das große Die Bachelorette-Finale ihre Männerfreundschaft für immer zerstört? Am vergangenen Mittwoch vergab TV-Traumfrau Nadine Klein (32) ihre allerletzte Kuppelshow-Rose an den Zuschauer-Favoriten Alexander Hindersmann. Für dessen verbliebenen Rivalen Daniel Lott bedeutete das in erster Linie eine herbe Niederlage und eine ziemlich bittere Enttäuschung. Klar, dass man das erstmal verdauen muss – doch haben die beiden Finalisten mittlerweile wieder Kontakt zueinander?

Schließlich waren Daniel und Alex einst richtig dicke Buddys, wie der Fitness-Trainer aus Gammelby im Promiflash-Interview offenbarte: "Wir beide haben uns in der Villa richtig, richtig gut verstanden, haben Klamotten getauscht und, und, und." Als es letztendlich irgendwann an die Dreamdates ging, sei man in den Einzelkämpfermodus verfallen und der Kontakt abgebrochen. Und heute? "Wir haben schon Kontakt. Nicht überschwänglich viel, aber schon so, dass man weiß, was der andere so macht", plauderte Alex im Interview aus.

Scheint fast so, als haben alle Gemüter sich seit den Dreharbeiten wieder beruhigt – wäre da nicht Daniels Auftritt in der Reunion-Show mit Frauke Ludowig (54) gewesen. Dort war der amtierende Mister Schwaben offenkundig davon überzeugt, Nadine habe die falsche Entscheidung getroffen und die Beziehung zu Alex sei ohnehin nicht von Dauer. Selbst das sieht der Staffelsieger allerdings vollkommen entspannt: "Das ist seine Meinung und die kann er auch frei äußern und deswegen nehme ich ihm das auch nicht übel."

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

MG RTL D Daniel Lott und Alexander Hindersmann, "Die Bachelorette"-Finalisten 2018

MG RTL D Daniel Lott, "Die Bachelorette"-Zweitplatzierter

