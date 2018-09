Bei Nadine Klein (32) herrscht derzeit ordentlich Zickenkrieg-Alarm! Erst vergangenen Mittwoch vergab die diesjährige Bachelorette ihre allerletzte Rose. Kurz darauf musste sie einen fiesen Diss von ihrer Vorgängerin Jessica Paszka (28) einstecken – und ließ das natürlich nicht auf sich sitzen. Jetzt könnte schon der nächste Beef mit einer weiteren Ex-Kuppelshow-Kandidatin anstehen: Chethrin Schulze (26). Die beiden lieferten sich nun einen Mini-Schlagabtausch via Social-Media!

Der Anlass: Die Love Island-Ikone hat doch tatsächlich was für Nadines Auserwählten Alexander Hindersmann übrig. "Ich finde den ja megahot, der ist voll mein Typ. Ich hoffe daher, dass der andere gewinnt", verkündete Chethrin noch vor dem Finale via Instagram-Story. Dummerweise hat ihr Wunsch sich nicht erfüllt, was Nadine ihr auch schön unter die Nase rieb: In ihrer Story teilte sie eine Schlagzeile zum Ausgang des Finales – und versah den Screenshot provokant mit dem Hashtag #sorryschätrinn.

Doch Chethrin wäre nicht Chethrin, wenn sie darauf nicht schlagfertig kontern könnte: "Wer Quoten hat wie sein Nachname, sollte einfach mal in den Urlaub gehen." Zwar hängte die Zweitplatzierte der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel ihrer Reaktion noch die Hashtags #nohate und #humor an – ob sie und Nadine in diesem Leben noch Besties werden, bleibt aber trotzdem fraglich.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, deutsche Reality-TV-Darstellerin

