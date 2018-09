Auf diesen Beef hat Nadine Klein (32) keine Lust! Während die Kuppelshow-Fans das neue Bachelorette-Paar Nadine Klein und Alexander Hindersmann feiern, ist Jessica Paszka (28) alles andere als begeistert. Ihre Nachfolgerin konnte sie in ihrer Rolle als Rosenlady einfach nicht überzeugen: Die 28-Jährige sieht in Nadine nur eine kleine Kopie von ihr selbst. Ob die Musicaldarstellerin diesen Diss auf sich sitzen lässt?

Im Gala-Gespräch kurz nach dem Bachelorette-Finale wird Nadine mit der Aussage ihrer Vorgängerin Jessica konfrontiert. Statt zurückzuschießen, reagiert die Wahlberlinerin jedoch mit Gelassenheit auf die heftigen Worte: "Auf das Niveau möchte ich mich gar nicht begeben. Es gibt in meinem Leben gerade andere und in meinen Augen wichtigere Dinge, auf die ich mich konzentrieren möchte. Ich bin, wie ich bin – und das seit 32 Jahren", erklärt die Studentin. Mit dieser entspannten Einstellung wird es in Zukunft wohl nicht zu einem Zickenkrieg zwischen den TV-Ladys kommen.

Es ist allerdings auch keine Überraschung, dass schlechte Stimmung in Nadines Leben aktuell keinen Platz hat. Die 32-Jährige fiebert momentan einfach zu sehr auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Herzbuben Alex hin. Nach dem wochenlangen Versteckspiel planen die beiden nun erst einmal einen Turtelurlaub. "Also, wir werden nicht genau verraten, wo wir hinfahren, aber es geht in die Berge, ein bisschen Wellness, kein Handy, einfach Ruhe", freut sich die geborene Münchnerin im Facebook-Livestream.

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, Bachelorette 2018

RTL / Arya Shirazi Jessica Paszka, die Bachelorette 2017

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

