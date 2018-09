Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) sind endlich so richtig in ihrem neuen Zuhause angekommen! Das YouTube-Couple zog vor wenigen Tagen und noch kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes von ihrer alten Wohnung in ein neues, großes Haus um. Zu Beginn fühlten sich die werdenden Eltern dort nicht wirklich wohl – alles war ihnen so fremd. Aber jetzt endlich haben sie sich voll in ihrem Eigenheim eingelebt!

Das berichtete Julian ganz stolz in seiner Instagram-Story am Morgen aus seinem Bett: "So, das war die vierte Nacht in unserem neuen Zuhause und es ist so schön! Kennt ihr das, wenn irgendwas neu ist oder wenn ihr gerade umgezogen seid und es liegt noch nichts herum, dann ist noch nichts unordentlich." Zwar stehen noch kaum Möbel in ihrem neuen Domizil – doch das ist zumindest für Web-Ikone Julian absolut kein Problem: "Ich genieße das gerade voll hier."

Entspannt lief der Umzug derweil nicht ab – im Gegenteil. Beim Zusammenpacken ihrer Habseligkeiten stieß Bibi auf ein Geschenk, welches sie ihrer Mama eigentlich schon vor Langem überreichen wollte. Durch die Schwangerschaftshormone öffneten sich bei der "Wap Bap"-Interpretin alle Schleusen und sie musste kräftig weinen.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Webstars

Patrick Hoffmann / WENN.com Julian Claßen und Bibi Heinicke in Berlin 2016

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

