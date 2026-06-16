So kam es zu Judith Hildebrandts musikalischem Comeback

Rund 25 Jahre nach ihrem Megahit "Coco Jamboo" steht Judith Hildebrandt wieder auf der Bühne. Bekannt wurde sie als T Seven, damals Mitglied der Gruppe Mr. President, mit dem Ohrwurm, der die 90er dominierte. Den entscheidenden Anstoß für ihr Comeback gab ihr Giovanni Zarrella (48), der Anfang des Jahres für seine musikalische Leistung ausgezeichnet wurde. Gegenüber dem Magazin Gala verriet sie jetzt: "Der entscheidende Impuls, wieder zu singen, kam durch Giovanni Zarrella. Sein Team sagte, er wolle mit mir 'Coco Jamboo' singen. Das bekam dann eine Eigendynamik."

Doch der Weg zurück ins Rampenlicht war kein gerader. Nach dem frühen Ruhm musste Judith erst lernen, wie ein normaler Alltag aussieht. Sie arbeitete damals in einem Modegeschäft einer Freundin – und erlebte dort auch unschöne Momente. "Da kamen tatsächlich Menschen rein und sagten von oben herab: 'Na, läuft die Karriere nicht mehr?' Ehrlich: Das macht schon etwas mit dir", erinnerte sie sich.

Stabilität fand die Sängerin schon von Kindheit an bei den Pferden – und daran hat sich bis heute nichts geändert. Judith lebt inzwischen auf einem Reiterhof inmitten der Natur. Ihr Alltag könnte kaum bodenständiger sein: morgens Tiere füttern, dann Kunden besuchen, Pferde reiten oder Reitstunden geben – und abends vor der Kamera stehen. Zwischen all dem holt der Bauer den Mist vom Hof ab. Für die Musikerin kein Problem, im Gegenteil: "Pferdemist erdet ziemlich schnell", sagte sie dem Magazin mit einem Augenzwinkern.

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Imago T Seven von Mr. President in der "Giovanni Zarrella Show – Die große Sommerparty", 2025

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Imago T Seven (Judith Hildebrandt) und Giovanni Zarrella bei der ZDF-Show "Die Giovanni Zarrella Show – Die große Sommerparty"

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ActionPress Judith Hildebrandt mit ihrer Band Mr. President, 1998