Dramatische Frühchen-Geburt: Mike Cees ist Papa geworden

Mike Cees (38) ist zum ersten Mal Vater geworden! Der Realitystar, bekannt aus Sendungen wie Das Sommerhaus der Stars, erlebte dabei einen emotionalen Ausnahmezustand – denn die Geburt seiner Tochter verlief alles andere als problemlos. Wie Bild exklusiv berichtete, kam das Mädchen am vergangenen Samstagnachmittag in einer Münchner Klinik zur Welt – als Frühchen mit einem gefährlich niedrigen Geburtsgewicht von nur 1300 Gramm. Drei Tage lang musste die Kleine auf der Intensivstation versorgt werden, bevor sie am Dienstagmittag endlich verlegt werden konnte.

"Unser kleines Wunder ist da", bestätigte Mike gegenüber Bild. Die Geburt habe 20 lange Stunden gedauert, in denen er und die Mutter des Kindes immer wieder um die Gesundheit der Kleinen bangen mussten. "Die Versorgung der Kleinen im Mutterleib war zwischendurch auch nicht gut und wir mussten entscheiden, was wir machen. Aber am Ende haben der Chefarzt und seine Assistentin das alles hinbekommen. Wir sind sehr dankbar dafür", schilderte er. Der Moment, in dem er seine Tochter zum ersten Mal auf dem Arm hielt, ließ ihn alle Fassung verlieren: "Ich habe geheult wie ein Schlosshund. In dem Moment, als wir unsere Tochter das erste Mal gesehen haben, wurde alles andere plötzlich unwichtig. So ein Gefühl kannte ich vorher nicht. Ganz ehrlich: Ich weiß erst jetzt, was Liebe wirklich ist!" Inzwischen hat das Frühchen bereits etwas zugelegt und bringt 1483 Gramm auf die Waage.

Den Namen seiner Tochter möchte Mike bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten – ein Anliegen, das den 38-Jährigen schon während der Schwangerschaft beschäftigte. Damals hatte er in seiner Instagram-Story öffentlich gemacht, dass jemand aus dem engsten Umfeld der Kindsmutter versucht haben soll, die Neuigkeiten rund um sein Privatleben an die Presse zu verkaufen. Nun lebt Mike gemeinsam mit seiner Freundin und der kleinen Tochter in München. Die beiden hätten sich nach einer monatelangen Krise wieder versöhnt – und als frisch gebackene Eltern gut eingespielt: "Als Eltern sind wir ein Hammer-Team. Ich mache die Nachtschicht bei der Kleinen, meine Freundin passt am Tag auf", so Mike.

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / mikecees_official Mike Cees, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Anzeige