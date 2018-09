Die Suche nach Daniel Küblböck (33) geht weiter! Heute Mittag machte die Schocknachricht die Runde, dass der Ex-DSDS-Star während einer Kreuzfahrt angeblich über Bord gegangen sei. Weitere Details zum Vorfall gibt es bislang noch nicht. Promiflash liegt nun eine exklusive Aufnahme vor, die Daniel kurz vor Reiseantritt zeigt. Bei dem Schnappschuss, der von Nico P., bekannt aus Das Supertalent, geschossen wurde, fällt vor allem ein Detail gleich ins Auge: Er ist als Frau gekleidet.

Es ist wohl das allerletzte Foto des 33-Jährigen, das ihn kurz vor dem Boarding am 29. August in Hamburg zeigt. Lässig lehnt er an einem Schalter, guckt konzentriert auf sein Handy. Das wird allerdings fast zur Nebensache. Vor allem Daniels Look fällt ins Auge: Er trägt neben hohen Schuhen, einem schwarzen schlichten Rock und einer Bluse auch einen Dutt und Perlenohrringe.

Schon während seiner Zeit bei DSDS war der Paradiesvogel für seine flippige, aber auch weibliche Seite bekannt gewesen. Nach einigen Jahren verabschiedete er sich allerdings von seinem Trash-Image und ist seitdem als Unternehmer tätig.

Facebook / Daniel Kaiser-Küblböck Daniel Küblböck

Meyer, Thomas/ActionPress Daniel Küblböck bei der TV-Sendung "Beckmann" in Hamburg

WENN Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Star

