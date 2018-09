Diese Nachricht versetzt alle Daniel Küblböck (33)-Fans wohl in eine Schockstarre! Der einstige DSDS-Dritte der allerersten Staffel wird seit heute Morgen vermisst – er war mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Laut Augenzeugen soll am heutigen Tag ein Gast von Bord gesprungen sein. Ob es sich dabei um den 33-Jährigen handelt, ist bislang noch unklar. In den letzten Jahren hatte sich der Musiker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, über sein Privatleben ist nicht mehr viel bekannt. Dabei hatte der Theaterdarsteller in der Vergangenheit aus seinem privaten Glück sowie seinen Schwierigkeiten nie ein Geheimnis gemacht!

Daniel lebt seine Bisexualität ganz offen – doch für ihn war es nie einfach, eine echte Bindung zu einem anderen Menschen aufzubauen, wie er im RTL-Interview 2013 gestand: "Ich bin überhaupt nicht beziehungsfähig. Ich bin, glaub ich, ein großer Egoist und das passt in einer Beziehung nicht." Zwei Jahre später zeigte sich der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer dann aber öffentlich mit seinem festen Freund Robin – in ihm schien er den Richtigen gefunden zu haben. Ob das Paar noch liiert ist, ist unbekannt.

Doch für Daniel stand seine Freiheitsliebe immer im Vordergrund, wie er im OK-Magazin 2014 offenbarte: "Bis ich 50 Jahre alt bin, werde ich nicht heiraten oder ein Kind bekommen oder so. Ich bin einfach ein Lebemensch und genieße jeden Tag so, wie er ist."

Facebook / Daniel Kaiser-Küblböck Daniel Küblböck

Facebook / Daniel Küblböck Daniel Küblböck mit seinem Freund Robin 2015

WENN Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Star

