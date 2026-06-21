Name steht schon fest: Ginger Costello möchte Mutter werden

Ginger Costello (40) hat klare Zukunftspläne – und die drehen sich vor allem um eines: Nachwuchs. Im RTL-Gespräch macht die frisch 40 Jahre alt gewordene Reality-Bekanntheit deutlich, dass sie mit Partner Lukas in spätestens zwei bis drei Jahren Eltern werden. "Auf alle Fälle, am liebsten eine Tochter", betont sie. Sogar der Name steht für die beiden schon fest – ihr Kind soll Tokio heißen. Dass die Familienplanung kein loses Zukunftsgerede, sondern fest terminiert ist, zeigt auch Gingers Blick auf die eigene Uhr. "Natürlich denke ich die ganze Zeit: Meine biologische Uhr tickt", so die Content-Creatorin. Mit dem 32-jährigen Österreicher, der seit gut einem Jahr an ihrer Seite ist, glaubt sie nun den Richtigen für dieses Vorhaben gefunden zu haben. "Ich habe meinen Traummann gefunden", sagt sie und schiebt scherzhaft hinterher, dass sie zuvor erst "den alten abgeschossen" habe.

Bevor es mit der Familienplanung losgehen kann, steht für das Paar aber erst einmal ein Umzug an. Bislang führen Ginger und Lukas eine Fernbeziehung zwischen der Schweiz und Österreich, was beiden zunehmend zu schaffen macht. Sie seien "sieben oder zehn Stunden" Autofahrt voneinander getrennt. Besonders die Abschiede nach den seltenen gemeinsamen Tagen setzen ihr zu. "Das hat mir jetzt gerade wieder das Herz zerbrochen, weil ich ihn ja jetzt schon wieder total vermisse", erklärt Ginger. Damit soll bald Schluss sein: Ginger zieht in Kürze zurück nach Deutschland, Lukas soll folgen, sobald er seine Ausbildung zum Physiotherapeuten abgeschlossen hat. Spätestens bis Jahresende wollen die beiden unter einem gemeinsamen Dach leben – die Basis für den geplanten Nachwuchs.

Liebe und Familie sind für Ginger kein neues Thema – ihre bekannteste Beziehung führte sie zum ehemaligen Bordellbetreiber Bert Wollersheim (75). Die beiden kamen sich 2018 näher und heirateten bereits nach drei Monaten in Dänemark, wo sie auch ihren heutigen Nachnamen annahm. Auch damals war ein gemeinsames Kind im Gespräch. Nach knapp sieben Ehejahren folgte im März 2025 die Trennung, Grund soll laut Berichten der große Altersunterschied gewesen sein. Bemerkenswert: Aus der Ex-Beziehung wurde eine enge Freundschaft. Bert und Ginger treten bis heute gemeinsam auf, und auch Lukas pflegt ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex-Mann. "Bert hat mir ja nie was Schlechtes getan und wir haben uns im Guten getrennt und er ist trotzdem für mich da", sagte Ginger 2025 über ihren Ex-Mann – eine ungewöhnliche, aber offenbar funktionierende Konstellation.

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Imago Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter beim BILD-Renntag, Mai 2026

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Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und Lukas, April 2025

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IMAGO / Gartner Ginger Costello mit ihrem Freund Lukas Reiter und Bert Wollersheim, Oktober 2025

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