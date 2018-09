Ariana Grande (25) hat es aktuell wirklich nicht leicht! Am Freitagabend wurde bekannt, dass ihr Exfreund Mac Miller (✝26) gestorben ist – angeblich an einer Drogenüberdosis. Aber manche Fans des Rappers geben der Musikerin die Schuld an seinem Tod und schicken ihr deswegen nun fiese Nachrichten im Netz! Deswegen versucht ihr Verlobter jetzt ganz besonders, für sie da zu sein: Pete Davidson (24) soll sich aktuell rührend um Ari kümmern!

Wie ein Insider dem Onlinemagazin Hollywood Life berichtete, sei der Comedian gerade eine große Hilfe für Ariana: "Pete ist wunderbar, [...] er ist ihre Schulter zum Ausweinen, ihr Fels in der Brandung". Der 24-Jährige unterstütze seine Liebste in dieser schwierigen Situation, wo er nur kann. Schließlich wisse er selbst ganz genau, wie seine Verlobte sich gerade fühlt.

Auch Pete musste in der Vergangenheit bereits einen schweren Verlust verarbeiten: Im Alter von acht Jahren verlor er seinen Vater, der damals am 11. September bei den Terroranschlägen auf das World Trade Center ums Leben kam!

Splash News.com Pete Davidson und seine Verlobte Ariana Grande, August 2018

Photo Image Press/Splash News / SplashNews.com Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video und Music Awards, 2018

Getty Images Pete Davidson, US-Comedian



