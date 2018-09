Wo genau ereignete sich der schreckliche Vorfall mit Daniel Küblböck (33)? Der ehemalige DSDS-Teilnehmer wird vermisst – er befand sich auf einer 17-tägigen Kreuzfahrt mit der Aida Luna von Hamburg nach New York und soll heute früh unterwegs über Bord gegangen sein! Bisher sind noch nicht viele Einzelheiten bekannt, aber nun wurde ein tragisches Detail bestätigt: Daniel ist an der gleichen Stelle verschwunden, wo damals auch die Titanic verunglückte!

Am 14. Dezember 1912 kenterte das Passagierschiff nach einer Kollision mit einem Eisberg und riss tausende Menschen in den Tod – diese Ereignisse wurden Jahre später auch in einem gleichnamigen Spielfilm mit Kate Winslet (42) und Leonardo DiCaprio (43) verarbeitet. Der Dampfer befand sich damals, ähnlich wie die Aida Luna heute, auf dem Weg zur Ostküste der Vereinigten Staaten. Vergleicht man die Routen der Kreuzer nun, fällt auf, dass beide das Meer vor Neufundland, Kanada an einer ähnlichen Stelle durchfuhren – nämlich dort, wo Daniel heute Morgen verschwand und die Titanic damals unterging!

Das verdeutlicht auch das offizielle Statement der Reederei Aida: "Es gibt Grund zu der Annahme, dass am frühen Morgen des 9. Septembers 2018 ein Gast von Aida Luna auf dem Seeweg nach Neufundland von Bord gesprungen ist." Die gesamte Crew des Schiffes soll daraufhin stundenlang nach dem Vermissten gesucht haben.

Mcphoto / actionpress Das Passagierschiff Aida Luna auf See

20th Century Fox Film Corp. / actionpress Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic", 1998

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Kaiser-Küblböck, ehemaliger DSDS-Kandidat

