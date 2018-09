Noch immer ist unklar, was es mit den tragischen Ereignissen um Daniel Küblböck (33) auf sich hat. Seit Sonntagmorgen wird der Ex-DSDS-Kandidat vermisst – angeblich soll er von einem Kreuzfahrtdampfer bewusst in den Atlantik gesprungen sein. Jetzt meldete sich sein Ex-Partner Robin Gasser (21) zu Wort und bezog eindeutig Stellung zu den anhaltenden Suizid-Spekulationen. Der 21-Jährige ist sich sicher: "Daniel wollte sich nicht umbringen!"

Im Interview mit T-Online sprach Robin über die zahlreichen Schlagzeilen der vergangenen Stunden. Die Gerüchte, Daniel habe sich zeitnah zur Frau umwandeln lassen wollen, könne er nicht bestätigen. "Ich habe Daniel nicht als Frau kennengelernt, ihn nie so erlebt. Keine Ahnung, wie er dazu kommt, aber es ist etwas ganz Legitimes und auch in Ordnung." Vielmehr sähe er in diesem vermeintlichen Vorhaben des 33-Jährigen aber genau den Grund, warum ein Suizid auszuschließen sei. "Gehen wir doch mal davon aus, er hat sich entschieden, eine Frau zu werden – gerade dann bringt man sich doch nicht um, weil man sich psychisch darauf einstellt und sich darauf freut, endlich so sein zu können, wie man will."

Auch Daniels Beziehung zu seiner Großmutter ist für Robin ein Hinweis auf einen tragischen Unfall. "Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis, wie zwischen besten Freunden, nur noch inniger. Daniel hätte das seiner Oma nie angetan", erklärte der Bartträger.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / rosa_luxem Sänger Daniel Küblböck, September 2018

Instagram / itsrobingasser Robin Gasser und Daniel Küblböck

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat



