Wollte Daniel Küblböck (33) sein Leben drastisch verändern? Der ehemalige DSDS-Teilnehmer wird aktuell vermisst, seit er heute früh von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesprungen sein soll. Nun tauchte ein Foto auf, das den 33-Jährigen noch kurz vor dem Betreten des Dampfers zeigt – in Damenbekleidung! Doch was steckt hinter der Wahl seines Outfits? Ein Tippgeber berichtete Promiflash jetzt, dass Daniel angeblich über eine Geschlechtsumwandlung nachdachte!

Wie Nico P. nun gegenüber Promiflash schilderte, habe Daniel ihm kurz vor seiner Abreise Ende August erzählt, dass er sich zur Frau umwandeln lassen wollte – daraufhin soll er den Sänger noch in seiner Entscheidung bestärkt und versucht haben, ihm Mut zu machen. Nico, bekannt aus Das Supertalent, kenne Daniel ursprünglich von einigen TV-Veranstaltungen. Als die Männer dann in Hamburg wieder aufeinander trafen, soll der Vermisste sich ihm anvertraut haben. "Ich habe mich mit ihm unterhalten. Wir kennen uns von Veranstaltungen, immerhin sind wir eine RTL Familie. Da kennt sich fast jeder gut, der an den Shows teilnimmt. Er stand sehr weit abseits und hat die meiste Zeit nach unten geschaut. Es war eine leichte Unsicherheit zu spüren. Ich merkte, dass es ihm gut tat, dass ich gesagt habe, dass ich es mutig und klasse finde, dass er sich umwandeln lassen möchte. Er war nicht so fröhlich wie wir ihn auch aus dem TV oder einige auch privat kennen."

Auch einige vermeintliche Passagieraussagen, die die Website Schiffe und Kreuzfahrten.de veröffentlichte, untermauern diese Aussage jetzt: "Er läuft als Frau verkleidet rum", berichteten demnach mehrere Mitreisende des Sängers. Daniel soll sogar zeitweise nur noch auf einen weiblichen Vornamen gehört haben: "Er möchte als Lana angesprochen werden".

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Kaiser-Küblböck, ehemaliger DSDS-Kandidat

Promiflash Daniel Küblböck kurz vor seiner Kreuzfahrt

