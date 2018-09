Jetzt spricht der Ex! Am Sonntagmorgen versetzten erschütternde Neuigkeiten Fans, Freunde und Familie von Daniel Küblböck (33) in Angst und Sorge. Allem Anschein nach sprang der DSDS-Drittplatzierte der allerersten Staffel über Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Seine einstige große Liebe Robin Gasser (21) kann die jüngsten Ereignisse überhaupt nicht fassen. Im Interview mit Promiflash stand er jetzt Rede und Antwort und offenbarte: Er hat immer noch Hoffnung!

Vor zwei Monaten sahen sich Robin und der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner zum letzten Mal. Hin und wieder telefonierten die Ex-Partner seit ihrer Trennung, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Die Aussicht darauf, dass sie einander vielleicht nie wieder begegnen werden, macht Robin unheimlich zu schaffen. "Für mich ist das einfach noch total surreal. Ich kann es nicht glauben und der letzte Funke Hoffnung ist noch da, dass irgendwie ein Wunder geschieht", gab er ganz offen im Promiflash-Gespräch zu. Von dem angeblichen Vorhaben des 33-Jährigen, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen, habe er nichts gewusst. Eines sei jedoch gewiss: Für ihn ist der Sänger noch am Leben!

Für alle Beteiligten, die Daniel nahestehen, sei die aktuelle Situation grauenvoll. Er hoffe, dass der Niederbayer alles gut durchstehe. "Er war immer ein Kämpfer! Er hat immer gekämpft und deshalb muss er auch jetzt kämpfen", lauteten Robins herzzerreißende Worte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

