Ist Love Island für Natascha Beil nur ein Karrieresprungbrett? Ab heute Abend wird die Blondine in der Kuppelshow über die deutschen Fernsehbildschirme flimmern. Für die 28-Jährige ist das nicht die erste TV-Erfahrung: 2011 hatte die gelernte Friseurin es bereits bei Germany's next Topmodel versucht – vergebens. Will die Single-Lady nun erneut versuchen, einen Fuß in die Tür der Promiwelt zu bekommen?

Um jeden Preis berühmt werden – darum geht es Natascha nach eigener Aussage nicht bei "Love Island". Ihre "GNTM"-Teilnahme liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. "Wenn ich promigeil wäre, hätte ich direkt im Anschluss eine neue Show gemacht. Mittlerweile liegt da so viel Zeit dazwischen, das Format hat jetzt im Moment einfach gepasst!", sagte die Hessin im Interview mit der Zeitschrift Gala. Sie suche bei "Love Island" tatsächlich die große Liebe.

Doch selbst wenn der Richtige für sie dabei sein sollte – Natascha würde nicht aufs Ganze gehen. Denn für sie gibt es ein Tabu vor der Kamera: "Ich habe mir vorgenommen, keinen Sex in der Villa zu haben. Ich lege dann doch Wert auf Zweisamkeit!", erklärte sie.

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Kandidatin bei "Love Island" 2018

Love Island, RTL II Natascha Beil, "Love Island"-Kandidatin

Love Island, RTL II Natascha Beil, deutsche "Love Island"-Kandidatin

