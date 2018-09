Das Schicksal von Daniel Küblböck (33) wirft momentan viele Fragen auf. Am Sonntag erschütterte eine überraschende Meldung über den einstigen DSDS-Dritten ganz Deutschland: Er soll am Sonntagmorgen kurz vor Neufundland von einem AIDA-Kreuzfahrtschiff in den Atlantik gesprungen sein und gilt seitdem als vermisst. Jetzt verrieten Insider: Daniel habe eigentlich vorgehabt, sich demnächst einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen – sein Ex-Freund hatte davon allerdings nicht die leiseste Ahnung.

Einen Tag nach dem tragischen Unglück sprach Promiflash mit Daniels einstiger Liebe Robin. Die hatte keinen blassen Schimmer von seiner Transsexualität – und das, obwohl er und Daniel sich auch nach der Trennung noch sehr nahegestanden haben sollen. "Darüber weiß ich gar nichts, ich war auch ein bisschen verwundert. Vielleicht wollte er auch nicht darüber reden. Vielleicht wollte er da erst mit sich selbst klarkommen, das ist ja auch eine Form von Selbstfindung", spekulierte Robin im Interview.

Ein Prozess, den Daniel langsam, aber sicher auch nach außen zu kommunizieren begann. Augenzeugen berichteten, der Sänger habe an Bord des Kreuzfahrtschiffes Frauenkleidung getragen. Außerdem hat Daniel ein zweites Instagram-Profil, in dem er sich Rosa Luxemburg nennt und vorzugsweise geschminkt posiert.

