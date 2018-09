Sie haben sich gesucht und gefunden – die Rede ist von Nadine Klein (32) und Alexander Hindersmann (30), die sich in der Kuppelshow Die Bachelorette ineinander verguckt haben. Viele Promis hatten das aufregende Kennenlernen der beiden Turteltauben vor dem TV verfolgt und outeten sich als waschechte Fans der zwei. Auch Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger (26) fieberte beim Finale mit, als Nadine ihrem Auserwählten die letzten Rosen überreicht hatte – was sie über das Paar denkt, verriet sie jetzt im Gespräch mit Promiflash.

"Ja, ich hab das Finale geguckt und es war sehr emotional, sehr schön und ich finde, sie sind ein schönes Paar", plauderte die Fitness-Liebhaberin im Interview beim VIP-Shopping in der Mall of Berlin aus. Den Segen der 26-Jährigen hat das Duo also bereits – doch welche Tipps gibt sie den zwei mit auf den Weg? "Es geht eigentlich keinen etwas an. Klar, sie haben sich in einer TV-Show gefunden, das heißt aber nicht, dass jetzt jeder seinen Senf dazugeben muss. Aber in jeder Beziehung ist es wichtig, Zeit miteinander zu verbringen, aber sowohl in einer normalen Beziehung, als auch in einer Beziehung, die in der Öffentlichkeit stattfindet", erklärte Angelina weiter. Sie kenne die beiden zwar nicht persönlich, sei sich aber sicher, dass sie es meistern werden.

Jetzt haben die 32-Jährige und ihr Liebster Alex genug Zeit, um sich ganz in Ruhe und abseits des Rampenlichts kennenzulernen. Das erste Wochenende ohne die ganze Heimlichtuerei genossen die zwei in vollen Zügen und ohne Versteckspiel in Alex' Heimat.

