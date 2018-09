Damit hat das Versteckspiel nun endlich ein Ende! Nadine Klein (32) und ihr Auserwählter Alexander Hindersmann sind auch nach dem großen und spannenden Die Bachelorette-Finale ein Paar. Bis zur Ausstrahlung am vergangenen Mittwoch durfte aber natürlich noch niemand von ihrem Glück erfahren – deshalb standen für die Turteltauben erst einmal geheime Dates auf dem Programm. Nun ist die Katze aber offiziell aus dem Sack – und Alex kann seiner Liebsten ganz entspannt seine Heimat schmackhaft machen.

"Heute habe ich Nadine einen Teil meiner Heimat gezeigt. Wir waren in Kiel & Eckernförde", freut sich der 30-Jährige über das gemeinsame Wochenende mit seiner Herzdame. Er sei unheimlich dankbar, dass die Heimlichtuerei nun endlich ein Ende hat: "Nach all den Wochen, in denen wir uns nur in Berlin getroffen haben, war es mir wichtig, dass sie jetzt auch meine Welt kennenlernt."

Eine kleine Auszeit im Norden Deutschlands haben sich die zwei aber auch verdient – denn die heimlichen Treffen waren alles andere als erholsam, geschweige denn romantisch. "Wir haben uns eigentlich nur im Ausland getroffen oder sind dann komplett in der Wohnung geblieben. Also es gab keine Experimente. Das wäre wirklich ein bisschen zu gefährlich gewesen", verriet Nadine neulich im Promiflash-Interview.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann in Hamburg

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

Instagram / nadine.kln Nadine Klein

