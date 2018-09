Es ist unheimlich still geworden um diese Turteltauben: Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Marta fanden dieses Jahr in der TV-Kuppelshow Bachelor in Paradise zueinander. Auch nach dem Ende der Sendung hatte ihre Beziehung noch Bestand. So posteten sie immer wieder süße Pärchen-Pics auf ihren Social-Media-Accounts und tauchten in den Insta-Storys ihres Partners auf. Doch seit knapp zwei Monaten veröffentlichten die beiden Reality-Stars keine gemeinsamen Fotos mehr. Sind die zwei noch ein Paar?

Am 9. Juli luden Pam und Philipp zum letzten Mal ein Bild von sich auf ihrem jeweiligen Instagram-Portal hoch, auf beiden Pics ist dasselbe Motiv zu sehen: Der Ex-Polizist und die Studentin machen zusammen Urlaub auf Formentera und albern im Meer herum. Auch der letzte gemeinsame Red-Carpet-Auftritt liegt bereits länger zurück: Im Juli hatte Promiflash das Paar bei dem Event "HashMag Blogger Lounge" auf der Berlin Fashion Week getroffen – danach wurde es auffallend ruhig.

Allerdings führt das Paar auch eine Fernbeziehung: Philipp wohnt in Berlin, Pam in Nürnberg. Ist das womöglich der Grund für die Pic-Flaute? "Am Anfang haben wir uns ganz oft gesehen, aktuell ist es etwas schwierig, weil Philipp beruflich wirklich sehr, sehr viel unterwegs ist", erzählte Pam im August bei einem Interview mit dem Magazin Gala.

Instagram / Philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta im Juni 2018

Promiflash Philipp Stehler und Pam Gil Marta

Instagram / Pamelita_mata Philipp Stehler und Pamela Gil Marta

