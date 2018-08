Leidet Pamela Gil Marta unter der Fernbeziehung zu Philipp Stehler (30)? Im Mai lernten sich die beiden Ex-Kuppelshow-Kandidaten bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Seit dem großen Finale, in dem sie sich einstimmig füreinander entschieden hatten, führt das Pärchen nun eine Beziehung auf Distanz zwischen Berlin und Nürnberg. Doch während die beiden zu Beginn ihrer Liaison noch optimistisch gegenüber der Entfernung eingestellt waren, scheinen jetzt düstere Wolken am Liebeshimmel aufzuziehen. Pam hat nämlich ein Problem mit den gut 500 Kilometern Luftlinie zwischen ihr und Philipp!

Im Juli schwärmte das Paar noch im Promiflash-Interview in Berlin, super mit der Distanz klarzukommen. Nur wenige Wochen später hörte sich das im Gespräch mit Gala allerdings anders an. "Am Anfang haben wir uns ganz oft gesehen, aktuell ist es etwas schwierig, weil Philipp beruflich wirklich sehr sehr viel unterwegs ist. Er war auf Tahiti, davor keine Ahnung wo – also er ist ständig unterwegs. Aber es funktioniert trotzdem ganz gut", beteuerte Pam. Einfach sei die Fernbeziehung wirklich nicht.

Um dem Entfernungsdebakel ein Ende zu bereiten, müsste Pamela entweder nach Berlin oder Philipp nach Nürnberg ziehen. Dazu sei das junge Paar aber aktuell noch nicht bereit, wie die 28-Jährige weiter erläuterte: "Umziehen kommt erstmal nicht infrage. Dafür ist es noch zu früh. Wir müssen erstmal gucken, ob der Alltag so funktioniert und dann können wir darüber reden." Was haltet ihr von der Liebe auf Distanz? Stimmt ab!

Instagram / Pamelita_mata Philipp Stehler und Pamela Gil Marta

Instagram / Philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta im Juni 2018

Instagram / Pamelita_mata Pamela Gil Marta, deutsche Kuppelshow-Kandidatin

