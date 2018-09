Am Sonntag gab es für die Fans, Freunde und Familie von Daniel Küblböck (33) eine schreckliche Nachricht. Der ehemalige DSDS-Teilnehmer der ersten Staffel soll von Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAluna gesprungen sein. Nachdem mehr als 24 Stunden nach dem Sänger gesucht wurde, hatte man die Rettungsaktion im Laufe des Montags aber endgültig abgebrochen. Nun wurden Ausschnitte aus der Durchsage des Kapitäns öffentlich.

Gegen fünf Uhr morgens soll Daniel im Nordatlantik von dem Schiff gesprungen sein. Der Münchner Zeitung tz liegt nun ein Teil der Durchsage des Kapitäns vor. "Einen Passagier suchen wir an Bord unseres Schiffes. Wir wissen zur Zeit nicht, wo er sich hier an Bord aufhält. Von daher habe ich mich entschieden, direkt die höchste Eskalationsstufe zu wählen", verkündete er in auffällig ruhiger und besonnener Stimme.

Weiter tönte es aus den Lautsprechern: "Es haben sich alle Besatzungsmitglieder auf ihrer Notfallposition gemeldet und wir suchen nun das gesamte Schiff ab." Auch für die frühe Störung entschuldigte sich der Kapitän bei seinen Passagieren: "Ich denke, es ist aber auch nachvollziehbar, dass wir in einer solchen Situation keine Zeit verlieren möchten und so schnell wie möglich die Person hier an Bord finden möchten."

