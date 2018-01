Rote Lippen, Spitzenbluse und Goldschmuck: So glamourös zeigten sich Madonna und Lourdes auf einem Silvester-Schnappschuss, doch schnell entflammte unter dem Instagram-Post der Pop-Diva eine hitzige Style-Diskussion. Die unrasierten Achseln der 21-Jährigen spalteten die Fan-Gemüter. "So viel Geld und kein Rasierer?" oder "Das ist es, was wirklich natürliche Schönheit ausmacht", lauteten nur zwei der kontroversen Kommentare.