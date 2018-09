Sie haben es tatsächlich gewagt! Für Bibi Heinicke (25) und ihren Freund Julian Claßen (25) läuft es wie am Schnürchen: Die YouTube-Stars fiebern aktuell aufgeregt der Geburt ihres ersten Kindes entgegen und sind für ihr Familienglück zu dritt gerade erst in ein neues Haus gezogen. Jetzt haben sie ihrer Liebe auch offiziell endgültig die Krone aufgesetzt: Bibi und Julian haben geheiratet!

Diese Mega-News teilte die Mama in spe jetzt megahappy auf Instagram. "Gestern war einer der schönsten Tage in meinem Leben. Ich habe nach neuneinhalb Jahren Beziehung meine große Liebe geheiratet." Damit haben die beliebten Influencer es tatsächlich geschafft, ihr großes Vorhaben noch pünktlich umzusetzen: Bereits kurz nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft hatte das Paar betont, noch vor der Geburt ihres Söhnchens den Bund der Ehe eingehen zu wollen. Dementsprechend war die standesamtliche Trauung aber auch ein bisschen improvisiert, wie Bibi in ihrem Post offen zugibt: "Wir haben so wenig Zeit in die Planung des gestrigen Tages gesteckt und sind morgens ohne jegliche Erwartungen aufgestanden und es hätte nicht schöner und perfekter sein können."

Mit der kirchlichen Hochzeit wollen sich die beiden Blondies trotz Liebes-Glück noch ein bisschen Zeit lassen, wie Julian erst kürzlich verriet. Klar, immerhin steht für das frischgebackene Ehepaar jetzt erst mal etwas ganz anderes auf dem Programm: das lang ersehnte Kennenlernen mit ihrem kleinen Schatz.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Julian Claßen bei ihrer Hochzeit

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

