Gibt es den nächsten Rosenkrieg zwischen den Noch-Eheleuten Pascal Kappés (28) und Denise (28)? Die Influencerin verkündete, ihren neuen Freund Tim als Unterstützung mit in den Kreißsaal zu nehmen, wenn sie Pascals Sohn zur Welt bringt. Außerdem könnte es sein, dass er an der Namensauswahl beteiligt ist. Ein absolutes No-Go für den Berlin - Tag & Nacht-Star, wie er in seiner Instagram-Story klarmacht: "Finde ich genauso uncool, weil das ist eine Sache zwischen mir und Denise und da hat der neue Freund sich nicht einzumischen."

Collage: Instagram / Pascal.kappes / denise_temlitz_official Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de