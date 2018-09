Dass es unter fünf Schwestern mal ordentlich krachen kann, dürfte niemanden überraschen. Doch in der aktuellen Staffel von Keeping up with the Kardashians geraten Kim (37), Khloe (34) und Kourtney Kardashian (39) wirklich heftig aneinander. Der Streit ging sogar so weit, dass die älteste Schwester sich für ihre Familie schämte und am liebsten den Namen ablegen wollte. Nach den Dreharbeiten scheint mittlerweile wieder alles im Lot zu sein. Böse übereinander gelästert wird allerdings immer noch. Das plauderte Kendall Jenner (22) jetzt aus.

Die Kardashian-Jenner-Girls können es einfach nicht lassen. Sie haben sogar extra WhatsApp-Gruppen, um übereinander herzuziehen. Bei der The Tonight Show mit Jimmy Fallon (43) erzählte Kendall jetzt: "Wir haben Familien-Gruppen-Chats. Wir haben einige davon und in jeder sind andere Leute." Jeder einzelne Chat diene den verschiedenen Familienmitgliedern dazu, einmal in Ruhe über die anderen zu lästern. Doch wie fand das Model das überhaupt heraus? "Ich war mit Khloe und Kourtney in einer Gruppe und wir haben über etwas geredet und dann hatte ich diese Erkenntnis und fragte, ob sie in anderen Gruppen über mich sprechen", erklärte die 22-Jährige.

Das hätten ihre älteren Schwestern zwar verneint – aber Kendall ist sich beinahe sicher, dass das nicht der Wahrheit entspricht. "Sie lügen wahrscheinlich. Denn ich hab nämlich dasselbe gesagt...", berichtete die Laufsteg-Beauty, die sich sehr wohl in anderen Chats über ihre Familienmitglieder auslässt. Das ist nun wohl kein Geheimnis mehr bei den Kardashian-Jenners.

Getty Images Kendall Jenner und Kourtney Kardashian bei einer Party in Beverly Hills

Getty Images Kendall Jenner bei der NYFW 2018

Angela Weiss / Getty Images Kim Kardashian und ihre jüngere Schwester Khloe

