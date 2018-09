Im Juni gaben Sebastian Pannek (32) und Clea-Lacy Juhn (27) völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Böses Blut floß seither aber nicht zwischen den einstigen Turteltauben – im Gegenteil. Sogar, wenn sie sich auf demselben Event über den Weg laufen, harmonieren der ehemalige Bachelor und seine damalige Auserwählte perfekt. "Ja, also wir wussten beide, dass wir vorher da sind und das eine oder andere Mal hat man sich dann auch im Vorfeld mal gehört und es ist alles cool, wir haben uns auch vorhin schon gesehen", verriet die Rastätterin Promiflash auf dem SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden.

