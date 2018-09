Traurige Überraschung für alle Modern Family-Fans! Seit 2009 bringt die Comedy-Serie weltweit Millionen Zuschauer zum Lachen. Damit könnte allerdings schon bald endgültig Schluss sein. Die kommende, zehnte Staffel der Erfolgsshow soll nämlich wahrscheinlich auch die letzte sein. Von einem der beliebten Charaktere müssen die Fans sich allerdings schon vorher verabschieden: Eine der Hauptfiguren wird definitiv in der kommenden Staffel sterben!

In einem Interview mit dem Magazin Entertainment Weekly verriet Show-Runner Christopher Lloyd (79), dass in den nächsten Folgen auch ernstere Themen angesprochen werden. "Es wird einen Todesfall geben. Das ist sicherlich ein Thema, mit dem Familien konfrontiert werden. Im Fernsehen ist das nicht leicht umzusetzen, weil es so ein schwieriges Thema ist. Aber andererseits wäre es auch ungewöhnlich, wenn eine Familie das nicht durchmachen müsste", erklärte er. Wer genau bald den Serientod sterben wird, wollte er zwar noch nicht verraten, es wird aber definitiv einen "wichtigen" Charakter treffen.

Die Show sollte vor allem deshalb nach der zehnten Staffel enden, weil die Verträge der Hauptdarsteller dann auslaufen. Für eine mögliche elfte Staffel müssten die Serienstars wie Sofia Vergara (46), Ariel Winter (20) und Ed O´Neill (72) also erst mal wieder an den Verhandlungstisch.

Kevork Djansezian/Getty Images "Modern Family"-Cast bei den Screen Actors Guild Awards 2014

Instagram / abcmodernfam "Modern Family" Feier zur 200. Episode

Kevin Winter / Staff / Getty Images Der Cast von Modern Family bei den 28. Nickelodeon Kid's Choice Awards

