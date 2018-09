Mike Heiter gehört ganz offiziell zu den deutschen Musikern! Seit Freitag ist der frühere Love Island-Flirter nicht mehr nur Reality-TV-Star, sondern dank seiner ersten Single "Eine Insel" auch Rapper. In dem frischen Song mischt der Muckimann einen freshen Beat mit romantischen Lyrics – denn ganz verliebt rappt er über seine Baby-Mama Elena Miras (26): "Alles, was sie sagt, klingt wie Melodien, keine andere Frau, denn ich kenn nur sie, sie ist High Class, keine Ghetto-Queen, unsere Liebe brennt, so wie Kerosin!" Im Video zum Song turteln die beiden zudem, was das Zeug hält – insgesamt ein echter Ohrwurm!

EL CARTEL MUSIC Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de