Bei Die Bachelorette wurde Daniel Lott (27) in diesem Jahr das Herz gebrochen! Im romantischen Finale hatte sich Rosenkavalierin Nadine Klein (32) gegen ihn und für seinen Kontrahenten Alexander Hindersmann (30) entschieden. Die Enttäuschung über den Korb hat inzwischen etwas nachgelassen – doch ist Daniel auch schon wieder bereit für eine neue Liebe? Oder hat der Mann vom Bodensee sogar Kuppelshow-Blut geleckt und möchte als neuer Bachelor bald selbst Rosen verteilen?

Tritt Daniel in die Fußstapfen von Paul Janke (36), Oliver Sanne (31), Sebastian Pannek (32) und Co.? "Jetzt werde ich erstmal 'Die Bachelorette' verdauen und konzentriere mich auf meinen Beruf, mein normales Leben und verschwende keinen Gedanken daran, ob ich jetzt der nächste Bachelor werde oder nicht", erklärte der Ingenieur im Bunte-Interview. Ein Dementi hört sich auf alle Fälle anders an und auch den Glauben an die Liebe hat Daniel noch nicht aufgegeben. Dabei habe er vor seiner Show-Teilnahme nicht damit gerechnet, dass man(n) sich im TV wirklich verlieben könnte. Also die perfekten Voraussetzungen für den Job als Rosenkavalier.

Seine Zeit bei "Die Bachelorette" bereut der 27-Jährige im Übrigen nicht – im Gegenteil: "Ich werde die Sendung auf jeden Fall meinen Single-Freunde weiter empfehlen", stellte er im Gespräch klar. Neben der Tatsache, dass er in der Kuppelshow mit Nadine und seinen Rosen-Mitstreitern eine unvergessliche Zeit hatte, sei insbesondere auch die Produktion "großartig" gewesen.

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

Instagram / Daniel_lott_ Daniel Lott, Bachelorette-Kandidat

MG RTL D Daniel, Bachelorette-Kandidat 2018

