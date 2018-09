Auf ihre Schwestern kann sich Khloe Kardashian (34) immer verlassen! Seit Mitte April ist ihre Tochter True Thompson der ganze Stolz der Unternehmerin. Doch das süße Leben mit der kleinen Maus bringt auch schwere Entscheidungen mit sich: In einer neuen Folge von Keeping up with the Kardashians spricht sie darüber, wer die Vormundschaft für ihr Baby übernehmen würde, sollte ihr oder ihrem Liebsten Tristan Thompson (27) etwas zustoßen – eine verantwortungsvolle Aufgabe, die sie offenbar ihrer Sis Kim Kardashian (37) übertragen würde!

Was wohl der Rest der Familie dazu sagt? Im Trailer der neuen Folge der Reality-TV-Show sprach die damals noch schwangere Designerin über einen eventuellen Extremfall. Nach zahlreichen Überlegungen traf sie dann jedoch die Entscheidung: "Ich kann noch nichts offiziell machen, bis das Baby auf der Welt ist. Aber ich denke, dass Kim ihr rechtlicher Vormund werden sollte, falls etwas passieren sollte!" Sie sei sich noch nicht sicher, wie sie ihr Töchterchen erziehen wolle, könne sich aber vorstellen, dass ihr Stil dem der Kurven-Queen gleichen könne, lautete ihr vorläufiges Fazit.

Ob ihre älteste Schwester Kourtney Kardashians (39) ihr das wohl übel nimmt? Die 39-Jährige wirkte in dem kurzen Vorspann zwar überrascht, jedoch nicht allzu gefrustet: "Du musst es mir gar nicht erklären! Ich habe drei eigene Kinder, ich habe genug zu tun!" Im Nachhinein fügte sie aber noch hinzu: Sie glaube, dass sich Khloes Einstellung noch ändern werde. "Sobald ihre Tochter da ist, wird sie sehen, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben, als sie denkt. Sie wird auf mich zurückkommen!", prophezeite die Ex von Scott Disick (35).

Instagram / Kimkardashian Kim und Khloe Kardashian mit ihren Töchtern True und Chicago

Getty Images / Ethan Miller Khloe, Kim und Kourtney Kardashian bei Kims Geburtstagsparty 2013

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Mason, Penelope und Reign

