Aller Anfang ist schwer! Seit dem 1. August sind Elena Miras (26) und Mike Heiter glückliche Eltern – ihre kleine Tochter trägt den besonderen Namen Aylen. Das Paar verbringt jede freie Minute mit ihrem Spatz und teilen regelmäßig auch knuffige Bilder ihrer kleinen Familie mit ihren Followern. Doch auch für die ehemaligen Love Island-Finalisten ist das Eltern-Dasein nicht immer leicht!

"Also es ist schon schwer, man hätte es nicht so schwer erwartet", gestand Neu-Musiker Mike im Interview mit Bunte. Besonders die schlaflosen Nächte würden dem "Eine Insel"-Interpreten zu schaffen machen. Dem kann seine Freundin auch nur zustimmen: "Das Schwere ist so 24 Stunden für das Kind da zu sein. Sie braucht die ganze Aufmerksamkeit. Dann natürlich am Abend immer wach zu sein. Das ist mir am schwersten gefallen", gab die brünette Beauty zu.

Doch trotz der anfänglichen Schwierigkeiten ist Aylen ihr größtes Glück. Und mit etwas Routine und viel gegenseitigem Support kriegen Mike und Elena ihren neuen Alltag auch gewuppt: "Wir funktionieren gut zusammen, das hätte ich nicht erwartet. Das ist ein schönes Gefühl", schwärmte die frischgebackene Mami.

