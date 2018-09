Entwickelt sich der Flirt zwischen Chethrin Schulze (26) und Daniel Völz (33) bald zu einer waschechten Liebesgeschichte? Schon bei Promi Big Brother turtelten die Reality-Stars immer wieder miteinander. Im Promiflash-Interview bei der Angermaier Trachten Nacht in München gesteht Chethrin jetzt: "Daniel und ich lernen uns weiterhin kennen, mal sehen, was noch kommt." Eine Sache macht dem ehemaligen Bachelor und der Ex-Love Island-Kandidatin bislang allerdings einen Strich durch die Rechnung.

