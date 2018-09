Dieser Flirt-Versuch ist Chethrin Schulze (26) unangenehm! Die einstige Love Island-Kandidatin hatte sich im Promi Big Brother-Container mächtig ins Zeug gelegt, um die Gunst von Ex-Bachelor Daniel Völz (33) zu gewinnen. Beim gemeinsamen Planschen im Whirlpool des "Villa"-Bereiches war die Blondine dem Frauenschwarm ganz schön nah gekommen – sie hatte sogar versucht, ihn zu küssen, was Daniel jedoch abblockte. Auch beim anschließenden Kuscheln im Bett hatte Chethrin zum zweiten Kuss-Versuch angesetzt – wieder ohne Erfolg. Die Szenen sorgten für Erstaunen beim TV-Publikum – und Kopfschütteln bei Chethrin!

Denn wie Chethrin Promiflash verraten hat, wird sich die TV-Bekanntheit diesen Clip nicht ansehen! Ihre lockere Flirt-Taktik erklärt sich die Influencerin so: "Ich war schon ordentlich angeschickert, wir haben da ja auch bisschen was getrunken. Normalerweise bin ich ja nicht so betrunken. [...] So wie es ausgestrahlt wurde, war es auch nicht, also das war nicht komplett einseitig." Denn nach ihrer Auffassung gab ihr auch Daniel eindeutige Flirt-Zeichen! "Von ihm kam auch sehr viel. Natürlich mache ich so eine Anspielung nur, wenn da auch das dementsprechende Signal war. Und betrunken nimmt man ja alles ein bisschen anders auf, da dachte ich: Ja, warum nicht, ich knutsche ja gerne", erzählte sie weiter.

Doch Daniel will vor Kameras keinen Kuss mehr erwidern. Nach seiner Bachelor-Pleite mit seiner mittlerweile Ex-Freundin Kristina Yantsen ist der Synchronsprecher vorsichtig mit öffentlichen Liebesbekundungen geworden. Doch einem innigen Kennenlernen nach "Promi Big Brother" mit Chethrin steht der Hottie positiv gegenüber.

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz am Bahnhof in Berlin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, diesjährige Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Chethrin Schulze

