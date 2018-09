Mit ihrem allerersten Auftritt nach der Geburt flasht Brigitte Nielsen (55) alle! Vor nicht einmal zwei Monaten brachte die Ex-Dschungelcamp-Königin ihr fünftes Kind, Töchterchen Frida, zur Welt. Doch während viele Frauen nach der Entbindung mit Schwangerschaftskilos zu kämpfen haben, gehört die Ex-Frau von Sylvester Stallone (72) offensichtlich nicht dazu: Bei seinem ersten Red Carpet-Besuch nach der Geburt präsentierte das Model jetzt seinen beeindruckenden After-Baby-Body.

Am vergangenen Wochenende besuchte Brigitte gemeinsam mit Ehemann Mattia Dessì (39) die Pre-Emmy-Party in Los Angeles. Gekleidet in einen schwarzen, hautengen Samtanzug mit sehr (!) tiefem Dekolleté war die gebürtige Dänin der Hingucker des Abends. Dass sie vor weniger als acht Wochen noch hochschwanger gewesen ist, sah man der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin überhaupt nicht an – im Gegenteil: Von Babypfunden fehlte jede Spur!

Neben Töchterchen Frida hat Brigitte vier weitere Kinder. Mit ihrem ersten Ehemann, dem dänischen Komponisten Kasper Winding (62), bekam sie einen Sohn namens Julian (34). Aus ihrer kurzen Liaison mit Football-Star Mark Gastineau (61) stammt Killian Marcus Nielsen (28). Und aus ihrer Ehe mit dem Ex-Rennfahrer und Schauspieler Raoul Meyer-Ortolani (58) gingen die mittlerweile erwachsenen Jungs Douglas Aaron Meyer (25) und Raoul Ayrton Meyer Jr (23) hervor.

Getty Images Brigitte Nielsen und Mattia Dessì bei der Pre-Emmy Party in Los Angeles

Getty Images Brigitte Nielsen bei der Pre-Emmy Party von Entertainment Weekly und L'Oreal Paris in L.A.

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrer Tochter Frida

