Ihr kleiner Windelmatz könnte sich nicht besser entwickeln. Seit drei Monaten schwelgen Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) im Eltern-Glück. Sohnemann Milan ist ihr ganzer Stolz und hält die Berlin - Tag & Nacht-Stars natürlich ganz schön auf Trab. Von dem Schock, dass ihr Sprössling mit einem Blutschwamm am Bein auf die Welt kam, haben sich die Turteltauben mittlerweile erholt – und auch Milan selbst könnte es nicht besser gehen. Papa Matze gibt nun ein ausführliches Gesundheits-Update zu seinem Mini-Me!

"Wir waren heute mit Milan in der Klinik und da ist alles super. Blutdruck, Blutzucker, sein Knie – alles perfekt, alles wunderbar", freut sich der 22-Jährige in einer Instagram-Story. Dass es seinem Pampers-Rocker mittlerweile so gut geht, ist aber nicht die einzige Nachricht, die den Laiendarsteller zum Strahlen bringt: "Wir haben es einfach geschafft, eine Tauf-Location zu finden! So eine geile und tolle Location... Jetzt freuen wir uns alle auf den 6.10.!"

Langweilig wird es bei dem Trio also ganz bestimmt nicht. Matthias und Jenefer sind neben den Vorbereitungen für die Taufe ihres Schatzes auch noch an einem ganz anderen Projekt dran. Die Turteltauben sind eifrig auf der Suche nach einem familienfreundlichen Haus mit großem Garten.

Instagram / Matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit Sohnemann Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Milan und Matthias Höhn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de