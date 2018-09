Am Montagabend kommt es bei Love Island zu einer folgenschweren Entscheidung! Weil am Vorabend mit Jessica und Janina Celine Jahn gleich zwei Ladys neu in die Villa gezogen waren, gab es einen deutlichen Überschuss an Mädels. Nach der Paarungszeremonie, bei der die Nachrückerinnen zuerst wählen durften, stand fest: Für Lisa und Finnja Bünhove wird es richtig ernst – denn ihre früheren Boys sind wieder neu vergeben. Nun müssen ihre Mitbewohner entscheiden, welche der beiden die Show verlassen muss. Doch welche Dame wird ohne die große Liebe die Insel verlassen?

Weil sich Janina auf Anhieb zu Yanik Strunkey hingezogen fühlte, stand Lisa am Ende des Tages ohne einen Partner da. Auch Finnjas vorheriger Herzbube Sebastian Kögl ist dank Jessica weg vom Markt. Nun liegt es an den übrigen Bewohnern des Hauses: Auf welche jetzige Mitstreiterin können sie verzichten? Ein kleiner Vorteil für Lisa dürfte die Dauer ihrer Miete im Flirt-Camp sein: Die 21-Jährige ist bereits seit Tag eins am Start. Finnja hingegen war erst am zweiten Tag dazugekommen und bandelte bisher nur mit Sebi an.

Dass die Entscheidung nun bei ihnen selbst lag, konnten die Islander kaum fassen – schließlich waren beide Girls ihnen bereits ans Herz gewachsen. Wer wird die Insel verlassen müssen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

RTL II, Love Island Jessica und Janina Celine Jahn bei ihrer Entscheidung bei "Love Island"

RTL II, Love Island Finnja Bünhove und Lisa bei "Love Island"

RTL II, Love Island Die Jungs bei der "Love Island"-Paarungszeremonie an Tag vier

