Diese neue Single-Lady bei Love Island kennen wir doch! Am Sonntagabend sorgten gleich zwei neue Gesichter in der Kuppelshow-Villa für ordentliche Furore. Um die bisherigen Konstellationen mal ein wenig aufzumischen und frischen Wind in die Bude zu bringen, schickten die Produzenten Blondine Jessica und Janina Celine Jahn rein. Doch neben ihren spektakulären Auftritten fiel eins dabei besonders auf – denn für Janina ist es nicht der erste Versuch, im TV die Liebe zu finden!

Ob's dieses Mal wohl klappen wird? Mit langer blonder Mähne ist Janina ein echter Hingucker – und war es auch schon im Frühjahr, als sie bei Der Bachelor um das Herz von Daniel Völz (33) gebuhlt und sogar den ersten Kuss erkämpft hatte! Im Gegensatz zu damals musste die Hamburgerin bei "Love Island" anfangs nicht direkt auf geballte Konkurrenz treffen: Während des Einzugs der Neuankömmlinge waren die übrigen Girls auf ein Date verbannt, sodass Janina und ihre neue Mitbewohnerin in Ruhe einen ersten Blick auf die Jungs werfen konnten.

Für die anderen flirtwilligen Mädels ein echter Schock – denn die Nachrückerinnen dürfen sich direkt einen Herzbuben aussuchen. Mit ihrer Wahl für Yanik Strunkey verbannt Janina Lisa in die Single-Ecke und auch Finnja Bünhove steht nach Jessicas Annäherung mit Sebastian Kögl alleine dar.

Nächste Folge von „Love Island“ Montag um 20:15 Uhr bei RTL II

