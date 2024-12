Sylvie Meis macht Hoffnung auf winterliches "Love Island"

Erst kürzlich endete die erste Staffel von Love Island VIP, in der einige Bekanntheiten aus dem Reality-TV nach der Liebe suchten. Wie Bild berichtet, könnte es nun sein, dass ein weiterer Ableger des beliebten Datingformats folgt: Demnach werde überlegt, Love Island im kommenden Jahr in verschneite Regionen zu verlegen. Moderatorin Sylvie Meis (46) scheint von diesem Plan jedenfalls überzeugt zu sein. "Verschneite Chalets wie in diesem 'Last Christmas'-Video von Wham! können auch sehr heiß und sexy sein. Das könnte zu vielen tollen Entwicklungen führen. Die Idee finde ich nicht schlecht", erklärt sie.

Eine Winterversion der Show scheint also nicht abwegig zu sein – genaue Details gibt es bis dato aber noch nicht. Der Sender selbst hält sich bezüglich der Idee nämlich noch ziemlich bedeckt. "'Love Island VIP' wurde in Deutschland und bei RTLZWEI erstmalig ausgestrahlt. Auch diese Staffel war ein Erfolg und wie es mit der Show im kommenden Jahr weitergeht, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben", machte eine Sprecherin gegenüber dem deutschen Blatt deutlich.

Derzeit steht aber auch immer noch "Love Island VIP" im Fokus. Im Finale konnten Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) als Paar überzeugen und gewannen die Siegerprämie in Höhe von 50.000 Euro. Wie sie nach der Show erzählten, war das Liebesglück der Realitystars aber nicht von Dauer – insbesondere weil der SixxPaxx-Stripper kein Interesse mehr an Chiara zeigte. "Ich bin enttäuscht von ihm, weil so vieles von dem, was er gesagt hat, nur heiße Luft war. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, ihn in Berlin zu besuchen und seinen Alltag kennenzulernen", schilderte die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin im Interview mit Promiflash.

Getty Images Sylvie Meis im September 2022

RTLZWEI Sylvie Meis, Chiara Fröhlich und Patrick Fabian im "Love Island VIP"-Finale, 2024

