Wie kommt Denise Kappès (28)' neuer Freund eigentlich mit ihrer Schwangerschaft klar? Vor wenigen Wochen gab die Ex-Bachelor-Kandidatin bekannt, dass sie nach ihrer Kurzzeitehe mit Pascal (28) eine neue Liebe gefunden hat – ihren Schatz Tim! Ihr Partner soll die Beauty derzeit unterstützen, wo er nur kann, da sie schließlich bereits im kommenden Monat ihr Baby erwartet. Doch kann er wirklich mit allem umgehen? Nun berichtete Tim, wie er Denises hormonbedingte Launen handhabt!

In ihrer Instagram-Story beantwortete Tim jetzt die Frage ihrer Fans, wie er die Stimmungsschwankungen seiner Liebsten handelt: "Easy. Ich weiß die Launen von Denise richtig zu nehmen. Und ansonsten ist Denise sehr pflegeleicht in der Schwangerschaft. Also alles super." Er sei einfach glücklich, sie zu haben und freue sich auf die Herausforderung, ein Kind mit ihr groß zuziehen. Es mache ihm auch nichts aus, dass ihr Ex Pascal der Vater ist.

Tim wird auch eine ziemliche große Rolle bei der Geburt des Kleinen spielen: Er soll als Unterstützung für Denise mit in den Kreißsaal kommen! Davon ist ihr Noch-Ehemann Pascal aber überhaupt nicht begeistert. "Das ist eine Sache zwischen mir und Denise und da hat der neue Freund sich nicht einzumischen", verdeutlichte er vergangene Woche in seiner Instagram-Story.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr neuer Freund Tim

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Babybauch-Shooting

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, September 2018

