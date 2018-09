Diese Frau soll 54 sein? Kaum zu glauben, wenn man dieses Bild von Natascha Ochsenknecht sieht. Die dreifache Mutter zeigte sich jetzt via Social Media nicht nur mit einem breiten Lächeln im Gesicht, sondern auch mit einem besonders straffen Bauch. Den präsentierte das Ex-Model bei seinem Spiegel-Selfie auch ganz offen – zwar mit langer Hose, aber auch nur im BH. Nataschas Fans waren von diesem Anblick total begeistert.

Ihren Instagram-Schnappschuss versah die Blondine mit einer inspirierenden Ansage an ihre Follower: "Einfach nur das Leben genießen und dankbar sein. Niemand ist perfekt." Letzteres trifft ihren Bewunderern zufolge aber nicht auf Natascha zu. "Du bist einfach nur klasse! Hammer Power-Frau", "Respekt, so ein toller Körper" oder "Siehst super aus, einfach Spitze", lauteten nur drei der vielzähligen Lobeshymnen unter dem Foto der Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin.

Aber warum strahlt Natascha aktuell geradezu vor Selbstbewusstsein? Gut möglich, dass das an ihrer neuen Liebe liegt. Die Beziehung mit dem Kameramann Oliver machte die Schauspielerin erst vor wenigen Wochen öffentlich.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidatin

Matthias Nareyek/Getty Images for Riani Natascha Ochsenknecht bei der Mercedes-Benz Fashion Week

Starpress/WENN.com Natascha Ochsenknecht und Oliver

