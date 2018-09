Jetzt hat sich Jens Büchner (48) als King des Ballermanns unverwechselbar gemacht! Der Goodbye Deutschland-Auswanderer besitzt nicht nur ein beliebtes Café auf Mallorca, auch als Schlagersänger beweist sich die Stimmungskanone auf der Ferieninsel. Erst Anfang September beunruhigte er seine Fans jedoch mit Konzertabsagen, weil es ihm körperlich nicht gut ging. Nun meldet er sich mit voller Kraft und einer bleibenden Veränderung zurück: Er hat sich ein wahrlich königliches Tattoo stechen lassen!

Seinen Körper ziert seit Kurzem das Wort King mit einer kleinen, goldenen Krone. Das Tintenkunstwerk zeigte er am Mittwoch stolz auf seinem Instagram-Kanal. "Jetzt habe ich es endlich schwarz auf Weiß", kommentierte er die Tätowierung gewohnt selbstbewusst. Mit seinem eigenen Anspruch an sich selbst unter der Haut nimmt er also bald die nächsten Live-Termine wahr, unter anderem im Megapark auf Mallorca.

Bei dem schwungvollen Schriftzug handelt es sich außerdem um ein Partner-Tattoo: Seine Frau Daniela (40) hatte sich schon ein paar Tage zuvor unter die Nadel gelegt und sich das Wort Queen mit der gleichen Krone stechen lassen. Als Königspaar passt das Ex-Sommerhaus der Stars-Duo jetzt wohl noch ein bisschen besser zusammen. Was haltet ihr von den Tätowierungen? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

