Im Leben des The Big Bang Theory-Schauspielers Johnny Galecki (43) gibt es eine neue Hauptrolle: Der Darsteller, der in der beliebten Comedy-Serie die Figur Dr. Leonard Hofstadter verkörpert, ist wieder verliebt. Schon seit ein paar Wochen postet der gebürtige Belgier immer wieder Fotos mit einer Frau an seiner Seite und heizt damit Liebes-Spekulationen an. Mit seinem aktuellen Posting scheint der Schauspieler seine neue Beziehung nun offiziell zu machen: Auf einem Foto schaut sich das Paar total verliebt in die Augen!

Bei der Dame auf dem via Instagram veröffentlichten Foto handelt es sich um die 21-jährige Alaina Meyer. "Vergangene Nacht war wundervoll", kommentierte Johnny den Schnappschuss mit der hübschen Brünetten. Bereits im vergangenen Monat hatten die beiden Turteltauben zusammen Urlaub auf den Bahamas gemacht. Ein Foto von dem Trip veröffentlichte Johnny anschließend im Netz, darauf ist er mit einer Frau eng umschlungen am Strand zu sehen. Doch das Gesicht seiner vermeintlich Liebsten ist darauf nicht zu erkennen. Nun scheint die Heimlichtuerei ein Ende gefunden zu haben.

Die letzte Beziehung des Hollywood-Stars liegt vier Jahre zurück. Damals war er mit der "Pan-Am"-Darstellerin Kelli Garner (34) zusammen. Nach zwei gemeinsamen Jahren ging das Paar schließlich im Guten auseinander. Auch zu einer anderen Verflossenen hat Johnny nach wie vor einen guten Draht: Mit Serienkollegin Kaley Cuoco (32) führt er von 2007 bis 2009 heimlich eine Beziehung, nach der Trennung blieb er mit ihr weiterhin befreundet.

Getty Images Johnny Galecki bei den Critics' Choice Awards 2018

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Alaina Meyer und Johnny Galecki auf den Bahamas

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Kaley Couco Johnny Galecki im August 2018

